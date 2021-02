Jonas Brothers: Es kommt noch mehr!

Die Jonas Brothers haben dementiert, dass sie sich wieder trennen und verraten, dass neue Musik in der Pipeline ist.

Die Gruppe, bestehend aus den Geschwistern Joe, Nick und Kevin Jonas, haben einen kürzlichen Bericht dementiert, der behauptete, dass ihre Wiedervereinigung „tatsächlich vorbei“ sei, und teilten ihren Fans auf Twitter mit, dass sie einige „aufregende Sachen“ in der Pipeline hätten, „zusammen und getrennt“.

Zum zweiten Jahrestag des Tages, an dem das Trio ihr Comeback ankündigte (24.02.21), schrieben sie: „Dieser Tag und jeder Tag, der darauf folgte, hat uns alles bedeutet Rotes Herz Zusammen Musik zu spielen, wieder auf die Straße zu gehen, all eure Gesichter in der Menge zu sehen, eure Geschichten zu hören … Unser 2019 (und sogar ein Teil von 2020!) war so besonders und das ist alles, weil ihr so unglaublich seid … Wir haben die besten Fans der Welt und wir lieben euch so sehr! Wir haben alle eine Tonne aufregender Dinge vor uns (zusammen und getrennt Winking Face) und wir können es kaum erwarten, dass ihr alles darüber erfahrt.“

Foto: (c) Universal Music