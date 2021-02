Joshua Radin: Neue Single „Make It Easy”

Der international gefeierte Singer-Songwriter Joshua Radin veröffentlicht seine neue Single „Make It Easy” und kündigt damit sein neuntes Album The Ghost and the Wall für den 23. Juli 2021 an. Wie man es von Josh gewohnt ist, singt sich der Troubadour darauf seine Probleme und Ängste von der Seele.

Die neue Single „Make It Easy” lebt von Radins folkigem Fingerpicking und erzählt von seiner Suche nach „the one”. Im folgenden Live-Video kann man sich von Joshuas einzigartiger Flüster-Delivery verzaubern lassen.

Schaut euch jetzt das VIDEO an!

Foto: (c) Catie Laffoon