Joss Stone bringt Mädchen zur Welt

Joss Stone (33) hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Die Sängerin verriet, dass sie und ihr Partner Cody DaLuz am Freitag (29.01.21) ihre Tochter Violet Melissa auf die Welt gebracht haben und die Familie könnte nicht glücklicher sein.

In einem ihrer „Cooking With Joss“-Videos, das sie auf ihrer Facebook-Seite teilte, sagte Joss: „Ich habe ein ganz besonderes kleines Brötchen, an dem ich seit… oh, das hat ungefähr neun Monate gedauert, und es ist fertig! Es ist fertig! Also hier ist eines, das wir vorhin gemacht haben.“ Cody und ihre Tochter erschienen dann auf dem Bildschirm und Joss sagte: „Sie ist so süß! Das ist Violet Melissa. Sie ist gerade gefüttert worden …“

Joss erzählte ihren Fans auch, dass sie per Kaiserschnitt entbunden hat.

