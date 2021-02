Justin Bieber performt “Journals” Live-Konzert am Valentinstag

Mit den Singles “Anyone”, “Holy” und “Lonely” hat Justin Bieber das nächste Kapitel seiner Karriere eröffnet und u.a. an Silvester eine gefeierte Show performt, die weltweit gestreamt wurde.

Jetzt hat der kanadische Superstar das nächste Highlight angekündigt – und es ist ein ganz besonderes Projekt: Am kommenden Sonntag – also am Valentinstag! – performt Justin Bieber seine 2013er Album “Journals” zum ersten Mal live in Concert! Das Album gehört zu den Fan-Favoriten und wurde weltweit bereits über 3 Milliarden Streams gestreamt.

“Journals” Live ist das erste Konzert live auf TikTok, wo Justin Bieber über 19,8 Millionen Follower hat.

Foto: (c) Universal Music / Joe Termini