Justin Bieber: Wann kommt „Justice“?

Justin Bieber (26) wird am 19. März ein neues Album veröffentlichen. Er teilte am Freitag (26.02.21) auf Instagram das Cover seines kommenden sechsten Studioalbums, das den Titel „Justice“ tragen wird und in nur drei Wochen erhältlich sein wird.

Er schrieb neben das Coverbild: „In einer Zeit, in der so viel falsch läuft mit diesem kaputten Planeten, sehnen wir uns alle nach Heilung und Gerechtigkeit für die Menschheit. Bei der Erstellung dieses Albums ist es mein Ziel, Musik zu machen, die Trost spendet, Songs zu machen, mit denen sich die Menschen identifizieren und verbinden können, damit sie sich weniger allein fühlen. Leid, Ungerechtigkeit und Schmerz können dazu führen, dass sich Menschen hilflos fühlen. Musik ist eine großartige Möglichkeit, sich gegenseitig daran zu erinnern, dass wir nicht alleine sind. Musik kann ein Weg sein, um miteinander in Beziehung zu treten und sich miteinander zu verbinden. Ich weiß, dass ich Ungerechtigkeit nicht einfach dadurch lösen kann, dass ich Musik mache, aber ich weiß, dass, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen, indem wir unsere Gaben nutzen, um diesem Planeten und einander zu dienen, wir der Einheit ein ganzes Stück näher sind. Dies ist mein kleiner Teil. Meinen Teil. Ich möchte das Gespräch darüber fortsetzen, wie Gerechtigkeit aussieht, damit wir weiter heilen können“

„Justice“ wird auf das 2020 erschienene Album „Changes“ folgen, das sein erstes komplettes Album seit fünf Jahren war, nach „Purpose“ von 2015.

