Justin und Hailey Bieber: Auch Intimes wird geteilt

Für mache Menschen sind Hygiene- und Pflegeprodukte so intim, dass sie nicht mit dem Partner geteilt werden. Nicht so bei Justin und Hailey Bieber (24)! Die beiden teilen sich zum Beispiel eine Haarbürste und auch diverse Beauty-Produkte. Das Model betonte, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass ihr Gatte seine Locken mit ihrer Haarbürste kämme oder etwas von ihrer Augencreme auftrage.

Das Power-Paar ist beim Lebensstil ziemlich gesund unterwegs und hat schon Saft-Detoxes gemacht und liebt es, zusammen in die Sauna zu gehen. Sie berichtet gegenüber dem „People“-Magazin: „Mein Mann und ich sind beide wirklich bedacht gesund zu Leben, also machen wir es manchmal gleichzeitig. Ich habe eine Reinigungskur gemacht, bei der ich meine Leber durchgespült habe und einfach viel Wasser und Saft und Tee und Suppen getrunken habe. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die man tun kann, wie zum Beispiel in einer Sauna zu sitzen ist entgiftend oder ein Bittersalzbad.“ Sie fuhr fort: „Wir benutzen immer dieselbe Haarbürste, und ich habe das Gefühl, wenn man verheiratet ist oder mit jemandem zusammenlebt, fängt man einfach an, den Sch*** des anderen zu benutzen. Ich würde nicht mal mit der Wimper zucken, wenn ich ins Bad gehe und er meine Augencreme benutzt oder so. Das ist einfach etwas von dem, was das Schöne an einer Beziehung ist!“

Wie gesagt, nicht jedermanns Sache, doch den beiden extrem wichtig!

Foto: (c) PR Photos