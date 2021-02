jxdn performt großartiges Live-Set für KROQ

jxdns Aufstieg zum Rockstar setzt sich unaufhaltsam fort. In der Zeit bis zur Veröffentlichung seines Debütalbums Tell Me About Tomorrow wird man sich über neue Live-Performances, Kollaborationen und Auftritte des Musikers freuen können.

Fans und Interessierte in den USA hatten vergangenen Sonntag die Gelegenheit, den Singer-Songwriter bei einem dynamischen Set für unterschiedliche Stationen von RADIO.COM zu erleben, darunter das berühmte KROQ in L.A. und ALT 92.3 sowie NEW Alternative in New York. Die komplette Performance kann nun hier angesehen werden und hält unter anderem seine aktuelle Single „Better Off Dead” – die auf #37 der Billboard „Hot Rock“- & „Alternative Songs“-Charts einstieg –, die vorherigen Veröffentlichungen „Angels & Demons”, “So What!” und sein jüngstes Pop-Punk-Cover von Olivia Rodrigos Hit „Drivers License” bereit, das breites Kritikerlob von Billboard, NME und weiteren erntete.

jxdn wirkt außerdem im neuen Track „la di die“ von Nessa Barrett mit, der am 19. Februar erscheint. Das Duo kündigte den Song vergangene Woche auf seinen sozialen Plattformen an und schürte damit die Vorfreude unter den Fans. Alternative Press führt jxdn außerdem in seiner legendären „The 100 Artists You Need To Know“-Ausgabe, die nach den Nullerjahren ihre Rückkehr feiert und Mitte Februar im Zeitschriftenhandel erhältlich ist.

Foto: (c) LooMee TV