Kate Moss: Planlos zum Ziel

Kate Moss (47) hatte nie „einen Plan“ für ihre Karriere. Als sie gerade mal 14 Jahre alt war wurde sie entdeckt. Sie sagte anfangs zu allen Arbeiten, die ihr angeboten wurden, ja, merkte aber bald, dass sie „wählerischer“ sein musste, weil sie ihren hektischen Zeitplan einfach nicht jonglieren konnte.

Sie erzählte „Reader’s Digest“: „Ich hatte keinen Plan. Ich war immer eine dieser jungen Leute, die einfach nur glücklich waren, neue Dinge und Erfahrungen zu machen – es gab keinen Plan oder eine Route, die ich einschlagen wollte. Aber bald kam der Punkt, an dem ich nicht mehr alle meine Engagements in der Woche unterbringen konnte. An diesem Punkt wusste ich, dass ich ernsthaft werden und ein bisschen wählerischer sein musste, aber bis dahin ging es wirklich nur darum, die Angebote anzunehmen und zu sehen, wohin sie führten.“

Als Kind träumte Kate davon, die Welt zu bereisen, aber sie hätte sich nie vorstellen können, dass ihre Karriere sie tatsächlich um den ganzen Globus führen würde.

Foto: (c) Landmark / PR Photos