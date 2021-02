Kellan und Brittany Lutz: Ihre Tochter ist da!

Kellan und Brittany Lutz haben ein kleines Mädchen.

Die beiden sind überglücklich, denn Brittany hat letzte Woche ihre Tochter Ashtyn Lilly Lutz zur Welt gebracht. Brittany teilte eine Reihe von Bildern auf Instagram und schrieb: „Sie ist hier!!!! Ashtyn Lilly Lutz | 2-22-21 An dem Tag, an dem sie auf die Welt kam, schneite, regnete und fror es, aber in der Nacht, in der sie geboren wurde, wachten wir mit Sonne, klarem Himmel und einem dahinschmelzenden Winter auf. Es war so symbolisch, wenn man bedenkt, dass um diese Zeit im letzten Jahr buchstäblich Winter für unsere Seelen war, nur um ein Jahr später mit dem hellsten Sonnenschein begrüßt zu werden. Sie läutete eine neue Jahreszeit für uns ein und wir lieben sie über alle Maßen. Gott erlöst. Er stellt wieder her. Er lässt uns nie mit gebrochenem Herzen zurück, wir müssen ihm nur die Scherben geben und was macht er daraus? Wow.“

Kellan postete ihre Nachricht erneut und fügte hinzu: „Die Geburt ist unglaublich!“

Foto: (c) PR Photos