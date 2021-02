Kendall Jenner integriert Devin Booker

Die Familie von Kendall Jenner (25) hat ihre Zustimmung zu ihrer Beziehung mit Devin Booker gegeben.

Das Model ist seit April letzten Jahres mit dem NBA-Star liiert, aber die beiden haben ihre Romanze auf Instagram erst am Valentinstag (14.02.21) offiziell gemacht. Insider plaudern aus, dass ihre Verbindung von einem „lustigen Kennenlernen“ zu einer echten Beziehung geworden ist, da die berühmten Verwandten des ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Stars hinter ihrer Verbindung stehen. Ein Insider verriet dem „People“-Magazin: „Was zuerst wie ein lustiges Techtelmechtel aussah, ist jetzt eine Beziehung. Sie sind exklusiv und Kendall ist sehr glücklich mit Devin.“

Weiter wird berichtet: „Und ihre Familie findet ihn großartig. Er wurde sogar zu Kim’s 40. Geburtstagsfeier in Tahiti eingeladen.“

Foto: (c) STPR / PR Photos