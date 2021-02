Kerstin Ott am Samstag zu Gast bei “Schlagerchampions – Das Fest der Besten”

Am Samstag ist Kerstin Ott zu Gast bei Florian Silbereisen und den “Schlagerchampions – Das Fest der Besten” in der ARD. Die Sängerin und Songwriterin wird live auf der Bühne stehen und einen Song aus ihrem Platin-Album “Ich muss dir was sagen” performen. Damit liefert Kerstin Ott auch ein kleines Trostpflaster für die verschobene Tour, die jetzt im Winter 2021 stattfinden soll. Einschalten und mitfeiern!

Mit „Ich muss Dir was sagen“ hat Kerstin Ott im vergangenen Jahr ihr intimstes, mutigstes und emotionalstes Album vorgelegt. Nach über 200.000 verkauften Einheiten ist eine spezielle Platin-Edition erschienen. In eindringliche Songs verpackte Geschichten, mit denen sie jedes Mal wieder ein Millionenpublikum berührt.

Alle Nachholtermine und weitere Infos gibt es unter www.kerstinott.de

Foto: (c) NONA / Universal Music