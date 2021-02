Let’s Dance 2021: Das Ergebnis der Kennenlernshow – Wer tanzt mit wem?

Die Tanzsaison ist eröffnet. In Gruppentänzen durften die 14 Prominenten erstmals zeigen, welches Tanztalent in ihnen schlummert. Jeder Star wurde anschließend von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González in der Jury individuell beurteilt und benotet. Und auch die Zuschauer konnten per Telefon- und SMS-Voting für ihren Liebling stimmen. Profi-Fußballer Rúrik Gíslason sicherte sich im Gesamtvoting das Direktticket für die nächste Show und kann kommende Woche nicht rausgewählt werden.

In der Kennenlernshow erfuhren die Stars außerdem live, wer mit wem in den nächsten Wochen trainieren, verzweifeln oder gar seine ganz persönliche Heldenreise antreten wird. Profitänzer Christian Polanc, der 2020 zusammen mit Christina Luft „Let’s Dance – Die große Profi-Challenge“ gewann, durfte sich seine prominente Tanzpartnerin aussuchen und entschied sich für Lola Weippert (24) – Tränen bei der Moderatorin & Influencerin inklusive. Polanc: „Ich habe mich für den ungeschliffenen Diamanten entschieden. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potential drin!“

Das sind die Paarungen der 14. Staffel von „Let´s Dance“:

Musikerin Ilse DeLange (43) tanzt mit Evgeny Vinokurov (30)

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) tanzt mit Renata Lusin (33)

Schauspielerin Valentina Pahde (26) tanzt mit Valentin Lusin (33)

Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin und Journalistin Auma Obama (60) tanzt mit Andrzej Cibis (33)

Sportreporter Kai Ebel (55) tanzt mit Kathrin Menzinger (32)

Boxer Simon Zachenhuber (22) tanzt mit Patricija Belousova (25)

Model Kim Riekenberg (26) tanzt mit Pasha Zvychaynyy (29)

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) tanzt mit Christian Polanc (42)

Sängerin, Entertainerin, Influencerin, Businesswoman Senna Gammour (41) tanzt mit Robert Beitsch (29)

“Prince Charming” Nicolas Puschmann (29) tanzt mit Vadim Garbuzov (33)

Sängerin Vanessa Neigert (28) tanzt mit Alexandru Ionel (26)

Schauspieler Erol Sander (52) tanzt mit Marta Arndt (31)

Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) tanzt mit Christina Luft (29)

Schlagersänger Mickie Krause (50) tanzt mit Malika Dzumaev (29)

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius