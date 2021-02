Linda: Neue Single „Wunder“

Mit ihrer neuen Single „Wunder“ inspiriert Linda zu Liebe und Zusammenhalt.

„Die Welt hat viele Wunder und eins davon sind wir“ – Lindas neue Ballade „Wunder“ stellt neben all den vielen Wundern, welche die Welt zu bieten hat, uns Menschen ins Zentrum – das WIR. In Zeiten, in denen Zusammenhalt und Durchhaltevermögen gefragter sind denn je, trifft Linda den Puls der Zeit und versprüht Hoffnung und Zuversicht.

„Es fasziniert mich jeden Tag aufs Neue zu sehen, wozu wir Menschen fähig sind. Wir lieben, wir träumen, wir kämpfen, wir verzeihen, wir fühlen und zusammen erleben wir das alles noch viel intensiver. Wir sind ein Wunder. Jeder einzelne von uns.“, so LINDA.

Foto via WE SHARE A LOT