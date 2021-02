Machine Gun Kelly und das Blut von Megan Fox

Seine Liebe und Zuneigung kann man auf alle mögliche Arten zeigen! Machine Gun Kelly trägt das Blut von Megan Fox um seinen Hals.

Der „Bloody Valentine“-Sänger zollte seiner Partnerin am Valentinstag (14.02.21) Tribut und teilte ein Foto von einem Glasfläschchen, in dem sich scheinbar ein Klecks des tatsächlichen Blutes der Schauspielerin befindet. Er betitelte die Selfies mit dem einzigartigen Anhänger: „Ich trage dein Blut um meinen Hals“

Megan, die an der Seite ihres Verehrers in seinem Musikvideo zu ‚Bloody Valentine‘ mitspielte, teilte auch ihre eigenen Lieblingsbilder mit dem Rap-Rocker – dessen richtiger Name Colson Baker ist – und verfasste ein Gedicht über ihren „höchst ungewöhnlich gutaussehenden Jungen“, in dem sie zugab, dass es „kein Ziel ohne ihn gibt“.

Foto: (c) PRN / PR Photos