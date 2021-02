Mandy Moore: Der Name ihres Sohnes

Mandy Moore hat ihren Sohn August genannt, nach dem Monat, in dem sie erfuhr, dass sie einen Jungen bekommt.

Sie bestätigte Anfang der Woche auf Instagram, dass sie mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith einen kleinen Jungen bekommen hat und verriet nun, dass das Paar den Namen August für ihr Kind ausgesucht hat, nachdem sie das Geschlecht ihres Babys im Sommer letzten Jahres entdeckt haben.

In einem Instagram-Post, der am Mittwoch (24.02.21) hochgeladen wurde, schrieb Mandy: „Es war im letzten August, als @taylordawesgoldsmith und ich herausfanden, dass wir einen Jungen bekommen (es ist auch Taylors Geburtsmonat) und wir haben den Namen schon immer geliebt… also stand er schon sehr früh für uns fest.“

Foto: (c) Jeremy Burke / PR Photos