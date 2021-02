Mandy Moore ist Mutter geworden

Mandy Moore hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Sie bestätigte auf Instagram, dass sie mit Ehemann Taylor Goldsmith einen kleinen Jungen bekommen hat, den sie Gus nannten.

Sie teilte ein Bild des Babys und schrieb: „Gus ist da … Unser süßer Junge, August Harrison Goldsmith. Er war pünktlich und kam genau an seinem Geburtstermin an, sehr zur Freude seiner Eltern. Wir waren darauf vorbereitet, uns auf alle möglichen brandneuen Arten zu verlieben, aber es geht über alles hinaus, was wir uns jemals hätten vorstellen können. M + T“

Natürlich gratulieren wir herzlichst und wünschen viel Gesundheit!

Foto: (c) Jeremy Burke / PR Photos