Maren Morris und Ryan Hurd: Ehegelübde kurz vor knapp

Maren Morris und ihr Mann Ryan Hurd schrieben ihr Ehegelübde „in einer Bar“. Das musikalische Paar gab sich im März 2018 das Ja-Wort und verriet nun, dass sie bis „zur Woche der“ Hochzeit gewartet haben, um ihr Gelübde zu verfassen. Sie taten dies gemeinsam, „am selben Tisch“ in einer lokalen Bar.

Obwohl sie zusammen saßen, um die sentimentalen Botschaften zu schreiben, verrieten sie bis zum großen Tag nicht, was sie geschrieben hatten. Und das Paar versuchte auch sicherzustellen, dass ihre Gelübde sowohl von Herzen kommen als auch humorvoll sind.

In einem gemeinsamen Interview in der „The Bobby Bones Show“ nach der Veröffentlichung ihres allerersten Duetts ‚Chasing After You‘, verriet Maren: „Ich habe versucht, eine Mischung aus wirklich sentimental und offensichtlich eine Mischung aus dem Versprechen an ihn, all diese Dinge, die ich für ihn während unseres gemeinsamen Lebens tun werde, zu machen, aber ich wollte auch etwas Leichtsinn hinzufügen. Also habe ich gesagt: ‚Ich ertrage es, dass du ständig Sport schaust und du erträgst es, dass ich unablässig ‚The Real Housewives of Beverly Hills‘ schaue.‘ “

