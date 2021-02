Megan Fox und Brian Austin Green: Es funktioniert noch!

In Bezug auf einen teil ihrer Beziehung scheint es immer noch ganz gut zu klappen! Megan Fox (34) und Brian Austin Green (47) machen einen „großartigen Job“ als Eltern. Die Schauspielerin und der Schauspieler trennten sich im Mai 2020 nach 10 Jahren Beziehung. Brians neue Partnerin Sharna Burgess lobt die Art und Weise, wie das ehemalige Paar die drei Söhne gemeinsam erzieht.

Sharna erzählte in der australischen „The Morning Show“: „Ich denke, sie machen einen großartigen Job damit, ihre Situation zu managen, also bin ich dankbar, dass ich in der Lage bin, mich da einzufügen – in ihre Welt. (Brian ist) ein wundervoller Vater, und er und seine Frau – äh, Ex-Frau – haben drei wunderschöne Kinder großgezogen. Und sie sind so wundervoll und süß und freundlich und rücksichtsvoll, und sie haben so einen tollen Job gemacht.“

Seitdem sie getrennte Wege gehen, hat Brian eine Romanze mit der Profi-Tänzerin angefangen, während Megan jetzt mit Machine Gun Kelly zusammen ist.

Foto: (c) PZ New York City Photography / PR Photos