Meghan Trainor und Daryl Sabara sind Eltern

Meghan Trainor und Daryl Sabara haben jetzt eine eigene kleine Familie. Die Sängerin brachte am Montag, den 8. Februar, sechs Tage vor dem errechneten Geburtstermin, den kleinen Jungen Riley zur Welt, den sie und ihr Ehemann herzlichst auf der Welt begrüßten.

Auf Instagram teilte Meghan mit: „Der Geburtstermin dieses süßen kleinen Jungen war heute am Valentinstag … Wir haben ihn am Montag, 8. Februar, kennengelernt! Wir sind SO IN LIEBE … Danke @darylsabara für das beste Valentinstagsgeschenk aller Zeiten! Willkommen auf der Welt Riley!“

Während Daryl in seiner eigenen Nachricht schrieb und ein süßes Bild von ihrem neuen Baby teilte: „Riley … 7lbs 8oz … 2/8/21 … ps- @meghan_trainor du bist mein ewiger Valentine und ich bin so unendlich dankbar, dass du unseren Sohn auf die Welt gebracht hast.“

Foto: (c) PR Photos