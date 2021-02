Michael Fassbender: Rolle in „The Killer“?

Michael Fassbender (43) ist in Gesprächen für eine Rolle in David Finchers Netflix-Attentäter-Drama „The Killer“. Der Schauspieler steht in Verhandlungen, um in David Finchers Killer-Drama auf Netflix mitzuspielen. Michaels Vertreter und der Streamer haben den Deal noch nicht bestätigt.

„The Killer“ erzählt die Geschichte eines kaltblütigen Attentäters, der beginnt, ein Gewissen zu entwickeln, wodurch er anfängt, emotional zu zerbrechen. Es basiert auf einer Graphic Novel von Alexis Nolent.

Andrew Kevin Walker, der mit Fincher bereits an „Sieben“, „Fight Club“ und „The Game“ gearbeitet hat, schreibt das Drehbuch, Cean Chaffin fungiert als Produzent.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos