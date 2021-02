Michele Morrone: Neue Single “Beautiful”

Seit seinem internationalen Durchbruch mit dem Netflix-Blockbuster “365 Tage” und seinem Album “Dark Room” hat Michele Morrone die Fanherzen im Sturm erobert. Über 250 Millionen Streams hat sein Album weltweit generiert, der Song “Hard For Me” eroberte die Top 100 der US Singlecharts – ein fantastischer Erfolg, den er aber nicht ganz genießen konnte: “Ein Album herauszubringen und dann nicht live auftreten zu können, das war schon schwer”, erklärt Morrone, der Gitarre spielt und an allen Songs auf dem Album mitgeschrieben hat.

Jetzt kündigt der smarte Italiener zwei weitere Highlights an: Zum einen wird am 5. März die neue Single “Beautiful” von Michele erscheinen, zum anderen spielt er am 11. März ein Konzert, das via Livestream weltweit übertragen wird.

Mit „Beautiful“ knüpft Michele Morrone nun nahtlos an seinen phantastischen Einstiegserfolg an und setzt seinen steilen Weg an die Spitze auch im Jahr 2021 fort. Eine Akustikgitarre, eine Beatbox und seine unglaubliche Stimme – mehr braucht es gar nicht, um heißkalte Gänsehautattacken und ein wohliges Kribbeln im Bauch zu erzeugen, wie er mit seiner neuen Single beweist.

„Ganz egal, ob man bereit ist, sich neu zu verlieben oder nicht“, erklärt Michele Morrone die Grundidee zu seiner brandneuen Single „Beautiful“. „Ob es der passende Augenblick ist oder nicht – die Liebe fühlt sich eigentlich immer richtig an und sie lässt nicht locker, bis man schließlich alle Widerstände fallen lässt und sich ihr komplett ergibt.“

Foto: (c) Universal Music / Raffaele Cerracchino