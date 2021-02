Miley Cyrus will auf dieser Hochzeit singen!

Miley Cyrus (28) will auf der Hochzeit von Gwen Stefani und Blake Shelton singen. Miley begann mit Gwen auf Twitter zu schreiben, nachdem Gwen auf ein von Miley gepostetes Video reagierte und die Musikerin als „talentiert“ bezeichnete.

Miley schrieb daraufhin: „Wenn meine Helden mich tweeten, werde ich geil.“ Bevor sie später in einem separaten Tweet hinzufügte: „ALSO @gwenstefani @blakeshelton ich werde eure Hochzeitssängerin sein! Ich verspreche, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Oder am schlechtesten, was auch immer ihr wollt! Es ist euer besonderer Tag!“

Das wird bestimmt unvergesslich. Mal sehen ob es so weit kommen wird!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos