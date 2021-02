Mountain Bird veröffentlicht neue Single „Too Blue”

Der schwedische Sänder, Produzent und Songwriter Mountain Bird aka Adam Öhman veröffentlicht mit „Too Blue” die nächste Single zu seiner frisch angekündigten, am 4. April 2021 erscheinenden EP Once We Were Present. Das neue Projekt beschäftigt sich mit den negativen Konsequenzen der Digitalisierung und hinterfragt die gekünstelte Online-Welt, der sich mittlerweile immer mehr Menschen hingeben.

Neben Mountain Birds Drang, über ernste Themen zu sprechen, möchte er aber natürlich auch seine ZuhörerInnen zum Tanzen bringen. Beides gelingt ihm hervorragend auf seiner neuen EP Once We Were Present. „Die Vielfalt und die Gemeinschaft, die uns das Internet gibt, sind wunderbar! Diese Freude sollte neben all der Kritik natürlich auch in der Musik rüberkommen”, sagt der Künstler. „Auf dieser EP geht es darum, alle Seiten des Internets zu beleuchten und das Ziel ist, dass die Leute dadurch reflektierter über ihre Beziehung zum Digitalen entscheiden können.” Die Platte ist also nicht als Anti-Internet-Statement zu verstehen, sondern vielmehr als eine Art Gruppentherapie für alle ZuhörerInnen.

Die neue Single „Too Blue” dreht sich im Speziellen um das Tabuthema Depression und wieso es auch für privilegierte Menschen eine große Bürde ist. Öhman sagt: „Das Lied handelt davon, verletzlich zu sein und wie sehr es einem helfen kann, gemeinsam verletzlich zu sein. Ich weiß, dass ich Menschen damit helfen kann, über meine Depression zu sprechen und deswegen tue ich das auch. Ich liebe es, wenn meine Musik Fans dazu bringt, sich auch etwas mehr zu öffnen.”

Foto: (c) Erik Oegnelooh