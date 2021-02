Nessa Barrett und jxdn: Gemeinsame Single „la di die”

Nessa Barrett setzt ihren Weg an die vorderste Front der Popkultur unaufhaltsam fort – und sie tut es weiterhin zu ihren Bedingungen. Für ihre neue Single „la di die“ hat sich die in New Jersey geborene und heute in Los Angeles lebende Singer-Songwriterin mit dem gleichgesinnten Alternative-Pop-Künstler jxdn zusammengetan, produziert vom legendären Travis Barker. Das Musikvideo gibt es HIER zu sehen.

Der Track bringt zwei der höchstgehandelten neuen Künstler des Jahres 2021 für eine brandheiße Kollaboration zusammen. Auf einem Klangbett aus akustischen Gitarren und eiskalten 808s liefert Nessa ihr hypnotisierendes Versprechen „la da di oh la di da, gonna be a superstar”. jxdn gesellt sich mit einer augenblicklich einprägsamen Melodie hinzu, bevor ihre Stimmen scheinbar nahtlos miteinander verschmelzen. Das Musikvideo feierte bei YouTube sowie bei den Sendern MTV Live und mtvU Premiere.

Nessa sagt über die Single: „’la di die’ handelt davon, wie Ruhm hochstilisiert wird und die meisten Menschen sich danach sehnen, obwohl es in Wahrheit ein dunkler und böser Ort ist. Es war cool, mit jxdn zu arbeiten, nicht nur, weil wir Freunde sind, sondern einfach, weil er ein doper Künstler ist. Er half mir wirklich dabei, diesen Song zum Leben zu erwecken!“

„Für mich steht der Song dafür, dass manchmal die schwierigste Situation die perfekte zu sein scheint“, fügt jxdn hinzu. „Schrecke niemals davor zurück, die Leute wissen zu lassen, dass du nicht da bist, wo du sein willst. Setz dir ein Ziel, finde einen Traum und mache ihn wahr. Lebe für andere und bleibe zugleich du selbst. Lebe nicht für dich selbst, während du wie andere bist. In diesem Song steckt eine Menge Arbeit. Ich bin so stolz auf Nessa und ihren Fleiß. Ich weiß, dass er sich auszahlen wird!“

