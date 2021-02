Neue Staffel „In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern“

Auf der Zielgeraden: Die Pflegeschüler des Volkmann-Klinikums starten voller Tatendrang ins dritte Lehrjahr! Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill), Louisa Neukamm (Llewellyn Reichman) und Fiete Petersen (Adrian R. Gössel) bleiben ihrem Berufswunsch und dem Volkmann-Klinikum in Halle an der Saale treu. Nach zwei Jahren Ausbildung können sie bereits vieles eigenständig bewältigen.

Natürlich stehen ihnen weiterhin Oberschwester Alexandra Lundqvist (Friederike Linke) und ihre Dozentin Arzu Ritter (Arzu Bazman) mit Rat und Tat zur Seite. Doch einiges hat sich am Klinikum auch verändert: Kiran Petrescu und Ramona Unruh sind nach Berlin gezogen. Darius Korschin hat die Beziehung mit Louisa beendet und lebt nun in Freiburg. Mit der quirligen Maxime Bloch (Leonie Rainer) und dem akkuraten Erik Kolbeck (Eric Bouwer) bekommt das Team Verstärkung durch zwei erfahrene Pflegekräfte. Die unbeschwerte „Maxi“ kann bei ihren neuen Kollegen gleich punkten, insbesondere bei Louisa. Schnell werden die beiden enge Freundinnen. Erik hingegen treibt Jasmin, Louisa und Fiete mit seinen regelmäßigen Hygienekontrollen in den Wahnsinn. Eine ganz besondere Überraschung wartet auf Oberschwester Alexandra Lundqvist: Drei lange Jahre war sie von ihrem Mann Lucas Salgado (Nils Brunkhorst) getrennt. Niemals hätte sie damit gerechnet, dass er noch einmal aus Brasilien nach Halle zurückkommt. Doch nun ist er wieder da, bewirbt sich auch noch am Volkmann-Klinikum und ist fest entschlossen, seine Frau zurückzugewinnen.

Weiterhin eng verbunden bleibt das Team des Volkmann-Klinikums der Sachsenklinik in Leipzig („In aller Freundschaft“) und dem Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt („In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“). In der zweiten Staffel von „In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern“ gibt es zur großen Freude von Jasmin ein Wiedersehen mit Kris Haas (Jascha Rust) aus der Sachsenklinik. Aus Erfurt sind neben Dr. Elias Bähr und Dr. Matteo Moreau auch die Ärzte Ben Ahlbeck (Philipp Danne), Julia Berger (Mirka Pigulla) und Dr. Emma Jahn (Elisa Agbaglah) in Halle zu Gast.

In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern – Neue Staffel mit acht Folgen ab 25. Februar 2021, donnerstags um 18:50 Uhr

Foto: (c) ARD / Felix Abraham