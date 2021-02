Nick Jonas will große Familie gründen

Nick Jonas (28) möchte „viele“ Kinder haben. Der Sänger glaubt, dass er und seine Frau Priyanka Chopra eine „wunderschöne Reise“ machen werden, wenn es um die Gründung einer eignen Familie geht. Sie freuen sich darauf, eines Tages eine Familie zu gründen.

Nick erzählte „E! News“: „Sie ist das wichtigste Teil des Puzzles und es ist offensichtlich etwas, von dem wir hoffen, dass es passiert und so Gott will, kommt es zusammen … Es wird eine schöne Reise werden und ich hoffe auf viele, oder was auch immer das ist. Wir werden das herausfinden, wenn es soweit ist, aber im Moment geht es nur darum, sicherzustellen, dass es uns gut geht.“

Glückliche Eltern zu haben, ist ein Schlüssel für eine schöne Kindheit.

