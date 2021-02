Nicki Minaj: Vater verstorben

Der Vater von Nicki Minaj ist im Alter von 64 Jahren bei einem Unfall gestorben. Der Vater der Sängerin verstarb, als er zwischen der Roslyn Road und der Raff Avenue in Nassau County, New York, von einem Auto angefahren wurde.

Wie ‚TMZ‘ berichtet, flohen das Fahrzeug und sein Fahrer vom Unfallort.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend (21.02.12), und er wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht und erlag am Wochenende seinen Verletzungen. Ein ein Vertreter von Nicki hat das Ableben ihres Vaters bestätigt.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos