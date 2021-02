Nicky Jam & Romeo Santos: Neue Single „Fan de Tus Fotos“

Der Kosmos hat sich neu ausgerichtet, um zwei der größten Latin-Interpreten zu vereinen: Reggaeton-Pioneer Nicky Jam und Bachata-„King“ Romeo Santos. Ihre neue Kollaboration „Fan de Tus Foto“ ist jetzt auf allen digitalen Plattformen verfügbar.

Nicky Jam und Romeo Santos machen bereits zum zweiten Mal in ihren künstlerischen Karrieren zusammen Musik. Die erste Zusammenarbeit fand 2017 für den Hit „Bella y Sensual“ in Kollaboration mit Daddy Yankee statt und verzeichnet bis dato mehr als 653 Millionen Views auf YouTube.

Die Stimmen der beiden Musiker versetzen die Fans in ganz unterschiedliche Universen und genau darin liegt auch die besondere Magie dieses „explosiven“ musikalischen Teamworks. Zunächst schenkt Romeo Santos, international führender Vertreter der Tropical Music, den Strophen von „Fan de Tus Fotos“ Sinnlichkeit und Zerbrechlichkeit und dann übernimmt Nicky Jams Stimme den Rhythmus und steuert dieses Underground-Feeling bei, das all seine Songs unmittelbar in Hits verwandelt.

Das offizielle „Fan de Tus Fotos“ Musikvideo, das auf YouTube schon über 10 Mio Views erreicht hat, zeigt sowohl romantische als auch lustige Szenen mit Nicky Jam und Romeo Santos in den Hauptrollen. Das Video wurde in Miami, Florida aufgenommen und von Boy in The Castle produziert – die Regie übernahm Colin Tilley.

Foto: (c) Sony Music