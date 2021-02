Nikki Reed hilft Ian Somerhalder

Für ihre Familie fungiert Nikki Reed fungiert während des Lockdowns als Friseurin. Sie hat verraten, dass sie die Haare ihrer Verwandten – darunter auch Ehemann Ian Somerhalder – während der Quarantäne schneidet.

Sie sagte gegenüber dem „People“-Magazin: „Ich bin nicht in einen Salon gegangen. Ich schneide meine Haare selbst. Ich schneide die Haare von allen in diesem Haushalt. Ich mache alle Haarschnitte. Meine Mutter ist Friseurin, also ist das nicht so fremd für mich.“ Im Gespräch über ihre eigene Frisur fügte sie hinzu: „Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen, und dann bin ich eines Tages aufgewacht und dachte: ‚Was, wenn wir eigentlich schöner sind, so wie wir sein sollten?‘ Vielleicht würde ich mehr wie ich aussehen – was auch immer das bedeutet – wenn ich einfach annehmen würde, wie ich aussehe, ohne Glätteisen und Locken oder was auch immer. Ich habe mir dieses Tutorial angeschaut, wie man die Haare für seine Haarstruktur schneidet, und jetzt fühle ich mich einfach mehr wie ich selbst.“

Somit hat sie im Lockdown auch gelehrt, ihr natürliches Haar zu lieben und etwas daraus zu machen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos