Oh Brother: Debüt-EP „Für Frühstück keine Zeit“ erscheint bald

Am 05.03.21 erscheint die Debüt-EP „Für Frühstück keine Zeit“ von Oh Brother.

Musik bedeutet Leidenschaft, bedeutet Leben. Vielleicht steckt deshalb immer auch eine gewisse Melancholie in den Liedern von Oh Brother. Die zwei Brüder entdeckten nach dem Studium in verschiedenen Städten ihren gemeinsamen Sound in einer Berliner WG aufs Neue; schon als Kinder hatten sie in Vaters Proberaum Schlagzeug, Keyboard, Klavier und Gitarre gespielt. Jetzt bringen Lucas und Felix alles zum Ausdruck, was Mitt-Zwanziger in der Großstadt so beschäftigt. Sie klingen international nach Pop, Soul, Beats, Indie – und sind dennoch greifbar nah durch deutsche Texte und echte Instrumente. Die Melodien und Inhalte entstammen den Köpfen und Herzen der Geschwister, die als Songwriter für Pop-Projekte bereits Erfahrungen und als Live-Musiker bereits Follower sammelten. Da die Brüder perfekt in Einklang schwingen, war es für sie nur natürlich, ihrem Gespür für Musik gemeinsam zu nachzugehen.

Oh Brother bedeutet echte Musik mit viel Liebe zum Detail und einem Anspruch, der sowohl zwischen Tontechnikern im Tonstudio als auch zwischen Turnschuhen im Treppenhaus standhält. Oder eben in den Top-Platzierungen der Playlists auf den Smartphones.

Foto: (c) Sebastian Mowka