Oh Brother: Musikvideos zur Single „Schon klar“ ist da

Oh Brother feiern die Premiere des offiziellen Musikvideos zur Single „Schon klar“ aus ihrer am 05.03.21 erscheinenden Debüt-EP „Für Frühstück keine Zeit“. Musikalisch verschmelzen die zwei Brüder Lucas und Felix moderne Popmusik mit R’n’B-Einflüssen und machen durch ihr außergewöhnliches Gesangstalent „Schon klar“ zur Hymne.

Leichtfüßig tanzt der Beat, auch wenn das Thema an den Nerven zerrt: Eine einseitige Liebe, die sich zur toxic relationship entwickelt und bei der nur ein Schlussstrich hilft, um sich selbst emotional zu schützen – “ich bin ab heute raus.” Oh Brother inszenieren die Verflechtungen menschlicher Beziehungen in einer vielschichtigen Zwickmühle, die sie jedoch mit Zuversicht auflösen: Es wird schon irgendwie weitergehen.

„Schon klar“ ist kein Lovesong mit entweder Happy End oder Broken Heart – sondern beschreibt die große Welt, die dazwischen liegt.

Foto: (c) Sebastian Mowka