Olivia Wilde: Begeistert von Harry Styles

Olivia Wilde (36) hat Harry Styles (27) dafür gelobt, dass er „erkannt hat, warum es sich lohnen könnte, einer Frau zu erlauben im Rampenlicht zu stehen“. Die Regisseurin und Schauspielerin hat Harry für seine Arbeit in ihrem kommenden Film „Don’t Worry Darling“ gelobt. Sie sagte, es sei „so schwer“, einen Schauspieler zu finden, der bereit ist, eine Nebenrolle in einem Film zu spielen, der von einer Frau inszeniert wird. Olivia schwärmte außerdem von seinem „Sinn für Menschlichkeit“ und sagte, sie sei „überwältigt“ von seinem „Talent“ und seiner „Wärme“.

In einer süßen Nachricht, die sie auf Instagram postete, schrieb sie: „Wenig bekannte Tatsache: Die meisten männlichen Schauspieler wollen keine Nebenrollen in einem von Frauen inszenierten Filme spielen. Die Industrie hat sie in dem Glauben erzogen, dass es ihre Macht (d.h. ihren finanziellen Wert) schmälert, diese Rollen anzunehmen, was einer der Gründe ist, warum es so schwer ist, eine Finanzierung für Filme zu bekommen, die sich auf weibliche Geschichten konzentrieren. Kein Witz, es ist hart, Schauspieler zu finden, die erkennen, warum es sich lohnen könnte, eine Frau ins Rampenlicht zu stellen.

„Enter“: @harrystyles, unser „Jack“ . Er genoss nicht nur die Gelegenheit, die brillante @florencepugh als unsere „Alice“ im Mittelpunkt stehen zu lassen, sondern er verlieh jeder Szene ein nuanciertes Gefühl von Menschlichkeit. Er hätte sich unserem Zirkus nicht anschließen müssen, aber er sprang mit Demut und Anmut an Bord und hat uns jeden Tag mit seinem Talent, seiner Wärme und seiner Fähigkeit, rückwärts zu fahren, umgehauen. #dontworrydarling“

Foto: (c) PR Photos