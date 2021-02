Paris Hilton und Carter Reum: Nimmt sie seinen Namen an?

Paris Hilton (40) plant offenbar, den Nachnamen von Carter Reum (40) anzunehmen. Sie ist mit dem Autor verlobt, nachdem er Anfang des Monats während ihres gemeinsamen Urlaubs auf die Knie ging. Und Paris hat jetzt angedeutet, dass sie als Paris Hilton-Reum bekannt sein wird, nachdem sie den Bund der Ehe geschlossen haben.

In ihrem „iHeartRadio“-Podcast „This Is Paris“ verriet sie: „Ich werde ihn annehmen, aber ich fühle mich wie ein Bindestrich-Ding wie Paris Hilton-Reum, weil mein Name einfach mein Name ist. Ich mag es.“

Die DJane teilte auch einige Details über den süßen Heiratsantrag und wie sie vor Aufregung „zitterte und weinte“. Sie war begeistert, dass Carter es auf die Beine gestellt hat, dass ihre Familie bei der Reise dabei war. Sie schwärmte: „Ich habe einfach angefangen zu zittern und zu weinen, weil ich so aufgeregt war, so glücklich. Es war so schön, dass er daran dachte, unsere Familien dabei zu haben, um den Moment zu feiern.“

Foto: (c) PZ New York City Photography / PR Photos