Peter Andre: Das Leben entspannt sich!

Er nähert sich seinem 50. Geburtstag und Peter Andre fühlt sich „gechillter“ als je zuvor. Der Sänger wird nächsten Monat 48 Jahre alt und er ist sich sicher, dass er die Midlife-Crisis bereits durchlebt hat. Stattdessen ist Peter an einem „glücklichen Punkt im Leben“ und plant sicherzustellen, dass er in der „besten Form seines Lebens“ ist, wenn sein Geburtstag im Jahr 2023 ansteht.

Er erzählte der „Sun on Sunday“: „Meine Midlife-Crisis war in meinen Dreißigern. Ich wollte all die schnellen Autos, Ferraris und Lamborghinis. Ich erinnere mich, dass ich mich wirklich schlecht fühlte, als ich 40 wurde, aber jetzt bin ich viel entspannter und ich liebe das Leben. Ich bin an einem glücklichen Punkt im Leben. Ich möchte in der besten Form meines Lebens sein – 50 ist das neue 30.“

Gute Einstellung!

Foto: (c) Landmark / PR Photos