„Pocher vs. Influencer“ am 7. April live bei RTL

Er steht wieder an der Battlefront: In der neuen RTL-Primetime-Show „Pocher vs. Influencer“ nimmt es Oliver Pocher am 7. April 2021 um 20:15 Uhr dieses Mal nicht mit einem, sondern gleich mit vier Rivalen auf. Seine Gegner sind genau die Influencer, zu denen er seit Längerem eine ganz besondere Beziehung pflegt. In spektakulären Spielen müssen die Teilnehmer ihren Mut, ihre Geschicklichkeit und ihren Grips unter Beweis stellen, bevor es im großen Finalspiel um die Ehre geht. Ehefrau Amira wird Oliver Pocher in verschiedenen Team-Spielen wieder tatkräftig unterstützen.

Oliver Pocher: „Knapp ein Jahr nach ‘Pocher vs. Insolventer Verschwörungstheoretiker‘ freue ich mich auf die Fortsetzung des Formats mit dem ultimativen Gegner: ‘Pocher vs. Influencer‘. Es wird Zeit, von der Bildschirmkontrolle in den direkten Fight und der persönlichen 1:1 Situation zu gehen. Ich bin gespannt, welche Influencer sich das ebenfalls trauen werden. Ich bin auf jeden Fall bereit.“

„Pocher vs. Influencer“ ist eine Eigenentwicklung von Pool of Brainz.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius