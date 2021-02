Polizeieinsatz bei Rag’n’Bone Man

Da will man nur ein wenig feiern! Rag’n’Bone Man bekam Besuch von der Polizei, nachdem Nachbarn eine Karaoke-Session mit einer Party verwechselt hatten. In Zeiten von Corona wäre das ja auch nicht in Ordnung!

Der Sänger feierte seinen Geburtstag mit seinem Mitbewohner Chris, indem er Karaoke sang. Mitten in der kleinen Session klopfte die Polizei an seine Tür. Ein Nachbar hatte diese informiert, da ja Versammlungen und Partys in geschlossenen Räumen verboten sind.

Rag’n’Bone Man selber berichtete von diesem Erlebnis bei Twitter! Als alles geklärt war, konnte die Karaoke Session weitergehen. WQir hoffen die beiden Männer hatten noch eine coole Zeit.

Foto: (c) Landmark / PR Photos