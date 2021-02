Post Malone zum 25. Jubiläum von POKÉMON

Pokémon wird in diesem Jahr 25 Jahre alt! Gefeiert wird eigentlich das ganze Jahr, aber besonders am “Pokémon Day” am 27. Februar. Dann kommt Post Malone ins Spiel, bzw auf die virtuelle Bühne und wird im Rahmen der Feierlichkeiten live performen. Aber Achtung: Durch die Zeitverschiebung geht es in Deutschland erst in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar los…

Aber das war noch nicht alles, denn Post Malone veröffentlicht eine neue Single – “Only Wanna Be With You – Pokémon 25 Version”, ein Cover des Hits von Hootie & The Blowfish.

Alle Infos zur Show und dem 25. Jubiläum gibt es unter https://25.pokemon.com/

Kostenlos ansehen kann man sie auf dem Pokémon YouTube Kanal, Pokémons Twitch Channel und der Pokémon’s Website.

Foto: (c) Universal Music