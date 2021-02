„Quizduell-Olymp“ gegen „heute-show“: Oliver Welke und Fabian Köster bei Jörg Pilawa

Schlagfertig, bissig und witzig: Als Team „heute-show“ kennen Oliver Welke und Fabian Köster kein Erbarmen. Ob ihre scharfen Zungen auch den Olymp in Verlegenheit bringen können? In der Onlinewelt kennt sich der 54-jährige Welke zumindest nicht aus. „Ich bin nicht mal bei WhatsApp.“ Gut, dass ihm da der 25-jährige Köster aus dem Schlamassel helfen kann. Schaffen es die beiden, die drei klügsten Quiz-Köpfe Deutschlands ins (verbale) Stolpern zu bringen? Das sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, 12. Februar 2021, 18:50 Uhr im Ersten.

Das ist der „Quizduell-Olymp“ – Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel („Quizkönigin“), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover („Quiz-Ass“), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär („Professor Quiz“).

In der ARD Quiz App mitspielen – Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn – es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.

