Rumer Willis: Ängste und Schmerzen

Wenn sie mit beängstigen Gedanken kämpft, dann hat Rumer Willis (32) das Gefühl, dass eine unerklärliche Macht das „Bedienfeld“ in ihrem Gehirn übernommen hat.

Die Schauspielerin teilte ihren Kampf mit Angstzuständen mit ihren Instagram-Followern, als sie beschrieb, dass sie sich fühlt, als würde sie „schmelzen“.

In einem Posting in ihrer Instagram-Story erklärte sie: „Mir wird übel und mein Herz will nicht langsamer werden. Manchmal fühlt es sich so an, als ob eine Kraft, die so viel größer ist als ich, die Kontrolle über das Bedienfeld in meinem Gehirn übernommen hat … Ich muss mich selbst auffangen, wenn ich mich dabei ertappe, wie ich mir einfach nur wünsche, dass es irgendwie anders wäre. Also sitze ich hier und fühle mich, als würde ich schmelzen, obwohl ich weiß, dass ich es nicht tun werde, und versuche einfach, mich in das Unbehagen hineinzuversetzen, so beängstigend und schmerzhaft das auch ist.“

Foto: (c) PRN / PR Photos