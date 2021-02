Rupert Grint: „Harry Potter“ wegen Tochter

Rupert Grint (32) hat nur die „ersten drei“ „Harry Potter“-Filme gesehen. Der Schauspieler hat in allen acht Filmen als Zauberschüler Ron Weasley mitgespielt, aber er hat sich nur in den ersten drei Teilen der Filmreihe in der Rolle gesehen.

Im Gespräch mit „Variety“ sagte er: „Ich habe wahrscheinlich die ersten drei bei den Premieren gesehen, aber danach habe ich aufgehört, sie zu schauen. Jetzt, wo ich eine Tochter habe, werde ich sie mir wahrscheinlich mit ihr ansehen müssen.“

Er erklärte weiter, dass vielleicht jetzt genug Jahre vergangen sind, dass er sich „weit genug entfernt“ von seinem 11-jährigen Ich in den Filmen fühlt, dass er sich das Franchise jetzt problemlos ansehen könnte.

