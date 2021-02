Ryan Gosling: Hauptrolle in „The Actor“

Ryan Gosling wird die Hauptrolle in dem Thriller „The Actor“ übernehmen und diesen auch produzieren. Er hat die Hauptrolle des New Yorker Schauspielers Paul Cole in der Adaption des Romans „Memory“ von Donald E. Westlake an Land gezogen.

Die Handlung ist wie folgt: „Der New Yorker Schauspieler Paul Cole (Gosling) wird im Ohio der 1950er Jahre verprügelt und zum Sterben zurückgelassen. Seines Gedächtnisses beraubt und in einer mysteriösen Kleinstadt gestrandet, kämpft Paul darum, wieder nach Hause zu kommen und zurückzugewinnen, was er verloren hat. Der Schauspieler folgt einer spannenden Reise, die wir alle machen müssen: um nach Hause zu finden, um die Liebe zu finden und letztendlich um uns selbst zu finden.“

Duke Johnson führt bei dem Streifen Regie und arbeitet zusammen mit Stephen Cooney auch an der Adaption des Drehbuchs für die große Leinwand.

