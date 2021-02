Salma Hayek: Er ist ein Gentleman

Salma Hayek (54) hat Antonio Banderas als „absoluten Gentleman“ gelobt. Er hat ihr geholfe, als sie am Set des Films „Desperado“ von 1995 in Tränen ausbrach. Sie hatte ihren großen Durchbruch als Carolina in dem Actionfilm und hat jetzt zugegeben, dass sie anfing zu „schluchzen“, als es zum Dreh einer intimen Sexszene mit Antonio kam, der in dem Film als El Mariachi auftrat.

Sie erinnerte sich im „Armchair Expert“-Podcast: „Als wir dann mit den Dreharbeiten beginnen wollten, fing ich an zu schluchzen (und sagte) ‚Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe Angst.‘ … Eines der Dinge, vor denen ich Angst hatte, war Antonio … aber er war sehr frei. Es machte mir Angst, dass es für ihn wie nichts war. Ich fing an zu weinen, und er sagte: ‚Oh mein Gott. Du bringst mich dazu, mich schrecklich zu fühlen.‘ Und es war mir so peinlich, dass ich weinte.“

Regisseur Robert Rodriguez hat laut Salma „nie Druck“ auf sie ausgeübt, etwas zu tun, womit sie sich unwohl fühlte.

