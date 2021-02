Sevyn Streeter holt Chris Brown & A$AP Ferg auf „Guilty“

Als Songschreiberin für unter anderem Ariana Grande oder Alicia Keys steht Sevyn Streeter schon seit über zehn Jahren im Hintergrund großer Pop-Momente. Mit ihrer neuen Single „Guilty“ präsentiert die US-amerikanische R&B-Sängerin zusammen mit Chris Brown und A$AP Ferg nun eine Valentinstags-Hymne der etwas anderen Art. Das verlockendste Hindernis sei die Moral, soll der österreichische Schriftsteller Karl Kraus einmal gesagt haben. „I know we in love / But not with each other“, haucht Sevyn Streeter beinahe bestätigend auf ihrer neuen Single, dem schmachtenden Nachtflug-Soul „Guilty“.

Es ist die süßliche Gefahr eines Techtelmechtels, das diesen sehnsüchtigen Bedroom-Groove umgibt. Neben einem schuldbeladenen „Handy auf Flugmodus“-Verse von Chris Brown trumpft „Guilty“ aber auch mit einem lasziven Lippenbekenntnis zur Felonie von Hood-Pope A$AP Ferg auf.

Basierend auf dem ikonischen „The Payback“ von James Brown, das auch schon Total und Biggie für „Can´t You See“ verwendet haben, schlägt „Guilty“ so die Brücke zwischen Schlafzimmer und Straße, Lust und Laster, aber auch 90s-R&B und NowSchool. Sevyns Album „Drunken Wordz x Sober Thoughtz“ mit Features von Chris Brown, Jeremih, A$AP Ferg, Lucky Daye und Davido (auf „Kissez“) erscheint später im Jahr.

Foto: (c) TStreetz Corp