Shailene Woodley und Aaron Rodgers: Sie hat es bestätigt!

Shailene Woodley hat bestätigt, dass sie bereits „seit einer Weile“ mit Aaron Rodgers verlobt ist. Sie und der Sportler hatten Gerüchten zufolge in ihrer Beziehung einen Schritt weiter gegangen, seit der Sportstar verriet, dass er verlobt ist. Dies tat er Anfang des Monats, als er einen Preis bei den NFL Honours entgegennahm.

Und jetzt hat die 29-jährige Schauspielerin ihr Schweigen über die glücklichen Neuigkeiten des Paares gebrochen und zugegeben, dass sie es „lustig“ findet, dass alle „deswegen ausflippen“, weil der Antrag so lange her ist. Bei einem Auftritt in der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, sagte sie: „Ja, wir sind verlobt. Aber für uns ist das keine neue Nachricht, also ist es irgendwie lustig. Jeder flippt im Moment deswegen aus und wir sagen: ‚Ja, wir sind schon eine Weile verlobt.'“

Herzlichen Glückwunsch jedenfalls!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos