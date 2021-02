slowthai veröffentlicht sein neues Album “TYRON” inklusive neuer Single “CANCELLED” ft. Skepta!

Mit seinem Debütalbum „nothing great about britain“ hat er 2019 die Musikwelt und die Charts aufgemischt: Tyron Kaymone Frampton, besser bekannt als slowthai gehört zu den spannendsten Hip-Hop-Newcomern des britischen Königreichs! Im Mai präsentierte er seine Single “BB (Bodybag)”, dann folgte “feel away”, das gemeinsam mit James Blake und Mount Kimbie entstanden ist. Seit der Ankündigung seines zweiten Albums “TYRON” hat slowthai weitere Einblicke in das neue Werk gewährt mit den Singles “NHS”, “MAZZA” ft. A$AP Rocky und zuletzt “CANCELLED” mit Feature-Gast UK-Grime-Legende Skepta. Das neue Album “TYRON” erschien am vergangenen Freitag.

“TYRON” wurde vor dem Hintergrund eines unversöhnlichen Klimas gegründet, in dem Urteilsvermögen, Scham und unterentwickelte und vereinfachte Vorstellungen von anderen Menschen normal sind. Statt einer solchen Einfachheit zu erliegen, präsentiert “TYRON” einen Künstler, der unverschämt kompliziert ist und bereit ist, sich mit Themen wie Einsamkeit, Identität, Selbst-Akzeptanz und den Schwierigkeiten, ein Individuum zu werden, auseinander zu setzen.

Anders als der politische Ton von slowthais Debütalbum “Nothing Great About Britain”, das die Hörer auf eine Reise durch die turbulente Erziehung mitnahm, ist “TYRON” ein melodischer Abstecher in die Weite der Gefühlslandschaft. Seine Fähigkeit, seine Unvollkommenheiten und Widersprüche zu ertragen, macht “TYRON” zu einem Album, das die Antithese einer Kultur der Reinheit ist. Ein Widerstand gegen die steigende Flut moralischer Ein-Aufmacherei und die allgegenwärtige Selbstgerechtigkeit, die uns für unsere eigene Fehlbarkeit blind macht.

Foto: (c) Universal Music