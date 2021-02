Stevie Wonder: Wandert er aus?

Stevie Wonder (70) plant einen Umzug nach Ghana. Der Sänger, der neun Kinder mit fünf Frauen hat, will nach Westafrika umziehen, um künftige Generationen seiner Familie vor der rassistischen Ungerechtigkeit in Amerika zu schützen.

Gegenüber Oprah Winfrey sagte er: „Ich möchte diese Nation wieder lächeln sehen. Und ich will es sehen, bevor ich reise, um nach Ghana zu ziehen, denn das werde ich tun.“

Auf die Frage, ob er plant, dauerhaft umzuziehen, antwortete der Star: „Das tue ich, weil ich nicht sehen will, dass die Kinder meiner Kinder sagen müssen: ‚Oh, bitte mag mich. Bitte respektiert mich. Bitte wisst, dass ich wichtig bin. Bitte schätzt mich.‘ Was für ein Leben ist das?“

