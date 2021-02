Tara Reid: Baldige Hochzeit?!

Tara Reid hat angedeutet, dass sie bald heiraten wird. Sie ist seit drei Jahren mit Nathan Montpetit-Howar liiert und sie deutete an, dass sie in naher Zukunft den Bund fürs Leben schließen wollen, obwohl sie wahrscheinlich keine Kinder haben werden.

Sie erzählte dem „Closer“-Magazin: „Ich glaube nicht, dass die Hochzeitsglocken zu weit weg sind. Bei Babys bin ich mir allerdings nicht sicher. Es ist schwierig, denn jetzt, wo ich älter bin, weiß ich nicht, ob es passieren wird. Und jetzt, wo meine Karriere wieder in Schwung gekommen ist, bin ich so beschäftigt, dass ich einfach nicht viel Zeit habe. Ich habe einfach das Gefühl, wenn es so sein soll, dann wird es so sein, aber wenn nicht, dann nicht. Nicht jeder ist dazu bestimmt, Kinder zu haben. Ich bin glücklich, ich tue, was ich will, ich bin in einer tollen Beziehung, ich habe tolle Freunde. Ich bin ziemlich glücklich.“

Trotz ihres früheren Partygirl-Images besteht Tara darauf, dass sie heutzutage ein ruhiges Leben bevorzugt.

