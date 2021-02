Taylor Swift kündigt Neuauflage von “Fearless (Taylor’s Version)” an und veröffentlicht morgen “Love Story”

Vor wenigen Stunden hat sie es selbst über ihre Social Media Kanäle verkündet: Heute feiert ihre neue Version von “Love Story” Premiere und ist der Vorbote auf ihre neu aufgenommene Version ihres Hitalbums “Fearless (Taylor’s Version)”, das am 09. April auf den Markt kommt. Taylor Swift hat die Neuauflage des Albums mit sechs zusätzlichen Songs verfeinert.

„Wenn ich an das ‘Fearless’ Album denke und alles, was ihr daraus gemacht habt, kriecht ein völlig unwillkürliches Lächeln über mein Gesicht. Dies war die musikalische Ära, in der so viele Insider-Witze zwischen uns entstanden, so viele Umarmungen ausgetauscht und Hände berührt wurden, so viele unzerbrechliche Bindungen entstanden. Bevor ich etwas anderes sage, möchte ich nur sagen, dass es eine echte Ehre ist, ein Teenager an Eurer Seite gewesen zu sein. Und für diejenigen von euch, die ich erst nach 2008 kennengelernt habe, bin ich begeistert, dass ich in naher Zukunft ein bisschen von diesem Gefühl mit Euch nochmal erleben werde. Jetzt, wo ich es in seiner skurrilen, sprudelnden, chaotischen Gesamtheit voll und ganz wertschätzen kann.

Fearless war ein Album voller Magie und Neugier, der Glückseligkeit und Verwüstung der Jugend. Es war die Geschichte der Abenteuer und Erkundungen eines jungen Mädchens, das mit jedem neuen Riss in der Fassade des Märchenendes, das sie in den Filmen gezeigt hatte, winzige Lektionen lernte. Ich freue mich, Euch mitteilen zu können, dass meine neue Version von Fearless fertig ist und bald bei Euch sein wird. Es heißt Fearless (Taylor’s Version) und enthält 26 Songs.

Ich habe viel darüber gesprochen, warum ich meine ersten sechs Alben neu aufnehme, aber die Art und Weise, wie ich mich dafür entschieden habe, wird hoffentlich helfen, zu beleuchten, woher ich komme. Künstler sollten aus so vielen Gründen ihre eigene Arbeit besitzen, aber die eindeutigste ist, dass der Künstler der einzige ist, der dieses Werk wirklich * kennt *. Zum Beispiel weiß nur ich, welche Songs ich geschrieben habe, die das Fearless Album ausgemacht haben. Songs, die ich absolut liebe, die aber aus verschiedenen Gründen zurückgehalten wurden (ich möchte nicht zu viele Trennungssongs, ich möchte nicht zu viele Down-Tempo-Songs, ich kann nicht so viele Songs auf eine physische CD passen).

Diese Gründe scheinen jetzt unnötig. Ich habe beschlossen, dass ihr die ganze Geschichte haben, das ganze lebendige Bild sehen und Euch in die gesamte Traumlandschaft eintauchen lassen will, die mein Fearless Album ist. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, 6 nie zuvor veröffentlichte Songs in meine Version dieses Albums aufzunehmen. geschrieben, als ich zwischen 16 und 18 Jahre alt war, waren es diejenigen, die es mir besonders schwer gemacht haben, sie wegzulassen.

Dieser Prozess war erfüllender und emotionaler als ich es mir vorgestellt hatte und hat mich noch entschlossener gemacht, meine gesamte Musik neu aufzunehmen. Ich hoffe, Euch gefällt dieser erste Ausflug so gut, wie mir meine Reise zurück in der Zeit. “Love Story” (Taylor’s Version) wird heute Abend (dt. Zeit: 06 Uhr, 12.02.21) veröffentlicht. aufrichtig und furchtlos, Taylor“

