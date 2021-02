Thomas Anders dreht bei „Rote Rosen“

Einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerinterpreten gibt ein Gastspiel bei „Rote Rosen“: In seiner Gastrolle möchte Thomas Anders allerdings unerkannt bleiben, sehr zum Verdruss von David (Arne Rudolf), der Oma Ingrid als glühendem Fan gern die große Freude eines persönlichen Autogramms machen würde. Aber Thomas Anders entwischt dauernd. Im Hotel „Drei Könige“ – schon ausgecheckt. In der Lüneburger Altstadt – untergetaucht. Selbst mit Hilfe von Ellen (Yun Huang) und Sara (Antonia Jungwirth) hat David kein Autogrammjäger-Glück. Erst der kleine Sam (Jayceon Müller), der gelangweilt mit seinem Fußball in der Hotellobby auf seine Mutter wartet, kann das Blatt wenden. Denn Thomas Anders, der etwas an der Rezeption vergessen hat, fordert ihn zu einem kleinen „Lobby-Match“ heraus. Und David bekommt sogar ein persönliches Video-Ständchen für Oma Ingrid…

In „Rote Rosen“ ist Thomas Anders in Folge 3330 voraussichtlich Anfang Mai im Ersten zu sehen.

Thomas Anders startete mit „Modern Talking“ zusammen mit Dieter Bohlen quasi über Nacht in den Pop-Himmel durch, bis das Duo sich ein zweites Mal 2003 trennt. Es folgen zahlreiche Soloalben im In- und Ausland. Im April 2017 veröffentlicht Thomas Anders sein erstes ausschließlich deutschsprachiges Album „Pures Leben“, 2018 folgt mit „Ewig mit Dir“ das zweite rein deutschsprachige Album. Im Jahr 2020 erschien ein Duett-Album mit Florian Silbereisen, „Das Album“ erreichte gleich Platz eins der deutschen Albumcharts.

„Rote Rosen“, montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten

Foto: (c) ARD / Nicole Manthey