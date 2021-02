Tom Holland: Ein kleiner James Bond

Tom Holland (24) würde gerne James Bond spielen. Der Schauspieler verriet, dass er gerne die Rolle des 007 von Daniel Craig übernehmen würde und scherzte, dass er ein „wirklich kleiner“ Bond sein könnte.

Im „Variety Award Circuit“-Podcast sagte Tom: „Als junger britischer Junge, der das Kino liebt, wäre ich am liebsten James Bond. Also, weißt du, ich sage das einfach mal so. Ich meine, ich sehe ziemlich gut aus in einem Anzug! Ich wäre wie ein wirklich kleiner James Bond.“ Als ihm vorgeschlagen wurde, dass er neben Dame Maggie Smith als M spielen könnte, antwortete Tom: „Das wäre fantastisch!“

Er vertraut übrigens darauf, dass wenn er es nur häufig genug in Interviews sagt, dass es dann irgendwann passieren wird.

